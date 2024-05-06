İçişleri Bakanlığı sekreteri teminatla serbest

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, İçişleri Bakanlığı’nda yapılan soruşturmada, bakan sekreteri Seven’in, barem içi artış elde etmek amacıyla sahte diploma temin ettiği belirlendiğini söyledi. Polis ayrıca, Seven’in evinde bulunan belgelerin, bakanlığın dışına çıkarılamaması gereken resmi belgeler olduğunun da tespit edildiğini dile getirdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna sunulan olguları değerlendirerek, zanlı Remziye Seven’in, yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve 3 kefilin her birinin 750 bin TL kefalet senedi imzalaması, ayrıca haftada bir gün polise ispatı vücutta bulunması şartlarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi.