İçişleri Bakanlığı: 1-10 Mart tarihleri arasında bazı hizmetler verilemeyecek

İçişleri Bakanlığı, 1-10 Mart tarihleri arasında “e-nüfus ve e-kimlik” sistemleri üzerinde geçiş çalışmaları yapılacağından; doğum kaydı, elektronik kimlik kartı, e-imza gibi işlemler için başvuru ve elektronik kimlik kartı, doğum ve ölüm belgeleri gibi hizmetlerin geçici bir süre verilemeyeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Nüfus Baş Yazmanlığı’ndan yapılan duyuru şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Dijital Dönüşüm çalışmaları ve KKTC e-Devlet Programı kapsamında geliştirilen e-Nüfus ve e-Kimlik Sistemleri’nde güncelleme hazırlıkları tamamlanmış olup, 10 Mart 2023 tarihi itibariyle hizmet kalitesini artırmak amacıyla yazılımların yeni versiyonuna geçilecektir.

Bu bağlamda, 1-10 Mart 2023 tarihleri arasında sistem üzerinde geçiş çalışmaları yapılacağından, belirtilen tarihlerde doğum kaydı, elektronik kimlik kartı, e-imza gibi işlemler için başvuru ve elektronik kimlik kartı, doğum ve ölüm belgeleri gibi hizmetler geçici bir süre verilemeyecektir.

Sistem üzerindeki yapılacak yazılımların güncelleme çalışmaları öncesinde vatandaşlarımız yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili başvurularını, 27 Şubat 2023 tarihine kadar Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü başta olmak üzere, tüm Kaymakamlık ve Bucaklar’da en geç saat: 13.00’e kadar yapabileceklerdir. Dış Temsilcilikler’de ise 1-17 Mart 2023 tarihleri arasında geçici bir süre nüfus, kimlik ve e-imza hizmetleri verilemeyecektir.

Dijital Dönüşüm çalışmalarının sistem üzerinde tamamlanmasının ardından 10 Mart 2023 Cuma günü itibari ile öncelikle Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nde ve 13 Mart 2023 Pazartesi günü itibari ile de tüm Kaymakamlıklar ve Bucaklarda yeni yazılım versiyonları ile halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmeye başlanacaktır.

Vatandaşlarımızın belirtilen tarihlerde yapılacak sistemsel çalışmalar süresince mağdur olmaması adına yukarıda belirtilen hususlara özen göstermesini rica eder, saygılar sunarız.”