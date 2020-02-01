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İçim Fit Cup sürüyor

2 Şubat 2020

KKTF İÇİM FİT CUP Lefkoşa Şehir Kulübünde zevkli maçlar ile devam ediyor. Turnuvada yaş gruplarının heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR Round Robin

Şöhret Payyam Parmaksız – Servet Tel 0/4 0/4

Girne Umut Yerebakan – Gökçe Karamahmutoğlu 4/0 4/0

Vera Gazi – Masal Oğuz 4/0 4/2

Mira Yüksel – Masal Oğuz 0/4 2/4

Huriye Şık – Melisa İlkbahar 4/0 4/0

Beren Şeren – Melisa İlkbahar 4/5 2/4

9 YAŞ ERKEKLER Round Robin

Asım Aras Astan – Ersoy Bırkan Kutoglu 4/0 4/0

Deniz Varoğlu – Kıvanç Öztuğ 4/2 4/0

Cafer Tosunoglu – Efe Ali Sıcakyüz 4/0 4/1

Deniz Hüseyin Önen – Emir Efe Orçan 4/1 4/0

Çınar Elmalı – Dağer Murat 4/0 4/0

Toprak Ata Candan – Dağer Murat 4/0 4/0

10 YAŞ KIZLAR Round Robin

Girne Umut Yerebakan – Sahil Elcil 4/2 4/0

Huriye Şık – Almira Akşahin 4/2 4/0

Girne Umut Yerebakan – Lara Onurlu 4/0 5/4

10 YAŞ ERKEKLER Round Robin

Eren Yılmaz – Algın Kömürcüler 4/1 4/2

Cafer Tosunoglu – Toprak Ata Candan 4/1 4/0

Ömer Anıl – Deniz Hüseyin Önen 4/0 4/1

Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen 4/1 4/0

Ömer Anıl – Derin Şemsettin 4/0 4/0

Recep Yalovalı – Çınar Elmalı 4/2 4/2

Emir Asaf Yüksel – Çınar Elmalı 4/2 4/2

Emir Asaf Yüksel – Çınar Elmalı 5/4 4/0

14 YAŞ KIZLAR 1. Round

Ekin Karasu – Eda Şevket 6/2 6/0

Sevilay Barutcu – Nehir Erker 6/7 2/6

Tuğse Bardak – Selin Önal 2/6 2/6

14 YAŞ ERKEKLER 1. Round

Levent Ökeren – Aras Çelik 0/6 1/6

Tuğrulhan Aybars Terzi – Ercan Zorlu Gayi 1/6 4/6

Toprak Altuntaş – Tolcan Şeren 6/0 6/0

 



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