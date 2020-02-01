İçim Fit Cup sürüyor
KKTF İÇİM FİT CUP Lefkoşa Şehir Kulübünde zevkli maçlar ile devam ediyor. Turnuvada yaş gruplarının heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR Round Robin
Şöhret Payyam Parmaksız – Servet Tel 0/4 0/4
Girne Umut Yerebakan – Gökçe Karamahmutoğlu 4/0 4/0
Vera Gazi – Masal Oğuz 4/0 4/2
Mira Yüksel – Masal Oğuz 0/4 2/4
Huriye Şık – Melisa İlkbahar 4/0 4/0
Beren Şeren – Melisa İlkbahar 4/5 2/4
9 YAŞ ERKEKLER Round Robin
Asım Aras Astan – Ersoy Bırkan Kutoglu 4/0 4/0
Deniz Varoğlu – Kıvanç Öztuğ 4/2 4/0
Cafer Tosunoglu – Efe Ali Sıcakyüz 4/0 4/1
Deniz Hüseyin Önen – Emir Efe Orçan 4/1 4/0
Çınar Elmalı – Dağer Murat 4/0 4/0
Toprak Ata Candan – Dağer Murat 4/0 4/0
10 YAŞ KIZLAR Round Robin
Girne Umut Yerebakan – Sahil Elcil 4/2 4/0
Huriye Şık – Almira Akşahin 4/2 4/0
Girne Umut Yerebakan – Lara Onurlu 4/0 5/4
10 YAŞ ERKEKLER Round Robin
Eren Yılmaz – Algın Kömürcüler 4/1 4/2
Cafer Tosunoglu – Toprak Ata Candan 4/1 4/0
Ömer Anıl – Deniz Hüseyin Önen 4/0 4/1
Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen 4/1 4/0
Ömer Anıl – Derin Şemsettin 4/0 4/0
Recep Yalovalı – Çınar Elmalı 4/2 4/2
Emir Asaf Yüksel – Çınar Elmalı 4/2 4/2
Emir Asaf Yüksel – Çınar Elmalı 5/4 4/0
14 YAŞ KIZLAR 1. Round
Ekin Karasu – Eda Şevket 6/2 6/0
Sevilay Barutcu – Nehir Erker 6/7 2/6
Tuğse Bardak – Selin Önal 2/6 2/6
14 YAŞ ERKEKLER 1. Round
Levent Ökeren – Aras Çelik 0/6 1/6
Tuğrulhan Aybars Terzi – Ercan Zorlu Gayi 1/6 4/6
Toprak Altuntaş – Tolcan Şeren 6/0 6/0