İÇİ BOŞALTILAN, EGEMENSİZ KKTC

Önce bu duyuruyu okuyalım:

“Müşavirliğimiz, mevcut ofisinden Hala Sultan Camii alt katına taşınmıştır. Bundan böyle hizmetlerine yeni ofisinde devam edecektir., Saygıyla duyurulur…”

Bu duyuruyu kim yaptı?

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliği.

Yani Büyükelçiliğin bizatihi kendisi.

Bahsedilen mekan Haspolat kavşağındaki meşhur cami.

Hani, İNŞASI, açılışı dahil birçok tartışmalara ve krizlere neden olmuştu.

Elçiliğin Din Hizmetleri Müşavirliğinin internet sayfasına girip baktım. (www.kktcdinhizmetleri.com)

“Taşınmayla ilgili detaylı bilgi veriliyor:

“T.C. Lefkoşa Din Hizmetleri Müşavirliği, 24.06.1978 tarihinde KKTC’de Din Görevlileri Yöneticiliği olarak faaliyetlerine başlamış olup, 14.12.1998 tarihinden itibaren de Müşavirlik olarak devam etmektedir. Müşavirliğimiz, daha önce Büyükelçilik ana binada yer olmaması nedeniyle, dışarıda hizmet veren T.C. Yardım Heyeti binası içinde bulunmakta idi. Ancak, mevcut ortam yetersiz olduğundan, Müşavirlik hizmetleri için 160 m² genişliğinde yeni bir ofis kiralanmış, gerekli tadilat ve tefrişat yapıldıktan sonra yeni yerinde hizmet vermeye devam etmiştir. Ancak 15.12.2020 tarihinde kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Haspolat Lefkoşa mevkiinde TDV tarafından yapımı tamamlanan Hala Sultan Camii altında bulunan müştemilata taşınmış ve halen yeni ofisinde hizmet vermeye devam etmektedir. Müşavirlik hizmetlerinde kullanılan iki hizmet aracı bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve Müşavirliğe bağlı olarak çalışan 101 personelimiz bulunmaktadır.”

Buradan anlıyoruz ki Hala Sultan Cami’nin yapımını Türkiye Diyanet Vakfı tamamladı.

Peki caminin mülkiyeti kime aittir?

KKTC yasalarına göre din hizmetleri ve dini mekanların sorumluluğu KKTC Din İşleri Başkanlığına aittir.

Ama bu yasalar Hala Sultan Camii için geçerli değil galiba.

Diplomatik kurallara göre Türkiye Büyükelçiliğinin bulunduğu her alan Türkiye toprağı sayılır.

Buna Lefkoşa’daki meclisin karşısında bulunan Büyükelçilik ana binası dahil onun dışında kullanılan tüm binalar da dahildir.

Elçiliğin Din Hizmetleri Müşavirliği Hala Sultan Camii’ne taşındığına göre cami de Türkiye toprağına dönüşüyor.

Ve böylece bizim Din İşleri Başkanlığına bağlı olma ihtimali bile ortadan kalkıyor.

Elçiliğin Din Hizmetleri Müşavirliğinin 101 personeli varmış.

Bu da 101 tane diplomat imam anlamına geliyor.

Nerede, ne görev yaptıklarını kim denetliyor?

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Sırf bu “taşınma” olayı bile KKTC devletinin ne hale getirildiğini çok iyi izah ediyor.

Sırf bu olay bile KKTC devletinin egemenliğinin ortadan kaldırıldığını ve yönetiminin içinin boşaltıldığını çok iyi gösteriyor.

Bilmem fazla söze gerek var mıdır?