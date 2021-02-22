İbrahim Özsoy ile Nostaljik Yolculuk

Nostaljik yolculuğumuzun bugünkü konuğu Mustafa Kasapoglu oluyor. 1964 yılında Limasol’da doğan Mustafa Kasapoğlu futbola 16 yaşında Türk Ocağı’nda başladı.

1980 yılından 1993 yılına kadar Türk Ocağı takımında, takım arkadaşlarıyla birçok şampiyonluklar ve kupalar kazanan Mustafa Kasapolu tam bir Türk Ocağı tutkunu.

Futbolculuk yıllarında Kıbrıs futbolunun tanınması amacıyla ambargoları kırma için organize edilen ve Girne’de oynanan maç da Kasapoğlu’nun kariyeri arasında yer alıyor.

O dönemin Türk Ocağı başkanı Aysol Cibo ile bir çok başarı yaşayan Mustafa Kasapoğlu, genç milli takım ile karmalar maçları ve ülkemize gelen Dinamo Bükreş, Gençler Birliği, Fenerbahçe ile oynanan maçlarda da ter döktü.

Mustafa Kasapoğlu futbolu bıraktıktan sonra da Türk Ocağı’na hizmet etmeye devam etti. 2008 yılında Türk Ocağı Limasol kulüp başkanlığına seçilen Mustafa Kasapoğlu, başarılı bir sezon geçirerek lig, 3’üncü sırada tamamladı.

Türkiye’de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile de Türk Ocağı’nda birlikte top oynayan Mustafa Kasapoğlu saygılı, centilmen bir futbolcu idi.