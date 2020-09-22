İncirli köyü’nde yangın

İncirli Köyü’nde saat 14:30 sıralarında Saniye Sertce Serdengeçti’ye ait olan yaklaşık 200 adet rulo balya ve 25 ton arpa yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığının paylaşımı:

Bugün saat 14:30 sıralarında, İncirli köyünün güney doğu kısmında bulunan Saniye Sertce Serdengeçti’ye ait ağılın yanında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yığın halde bulunan yaklaşık 200 adet rulo balya ve yine balyaların yanında bulunan bir kısmı yığın bir kısmı ise torbalanmış olan yaklaşık 25 ton arpa yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.