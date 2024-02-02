Hüseyin Yılmaz Yaşarcan ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hüseyin Yılmaz Yaşarcan ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından, uzun yıllar parti meclis üyeliği ve mali sekreterlik görevlerinde bulunan Hüseyin Yılmaz Yaşarcan, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, anma etkinliğine Hüseyin Yılmaz Yaşarcan’ın yakınları, dostları ve BKP üyeleri katıldı. Mezara çiçek konulmasının ardından konuşmalar yapıldı. Törende bir konuşma yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Hüseyin Yılmaz Yaşarcan’ı saygı ve özlemle andıklarını, yaşamını barış ve özgürlük mücadelesine adayan Hüseyin Yılmaz Yaşarcan’ın en büyük arzusunun, “ülkeye barışın gelmesi” olduğunu belirterek, barış mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.


“Bazı insanlar dünyaya iyilik yapmak için gelirler, giderken de arkalarında iz bırakırlar “diyen İzzet İzcan, ona ve onun gibi yaşamını eşitlik ve özgürlük mücadelesine adayan tüm yurtseverleri selamladı.

“Kızıl ışıklar yoldaşın olsun Yaşar Usta “diyen İzzet İzcan, “Yarım kalan mücadeleyi tamamlamak için üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz “diye ekledi

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Tags:Hüseyin Yılmaz Yaşarcan
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