UBP Meclis Grubu, partinin bir önceki Başkanı Hüseyin Özgürgün aleyhindeki yolsuzluk dosyalarının yargıya taşınması için dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi. Toplantıya 14 milletvekili katıldı: Özgürgün’ü gözden çıkardılar

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu dün, partinin önceki başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı gündemiyle toplandı.

Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle önerge meclisin ilgili komitesinde çalışmalar devam ederken yapılan UBP Meclis Grubu toplantısında oy birliği ile “dokunulmazlığı kaldırılsın” şeklinde karar üretilmesi partinin eski başkanı hakkındaki tavrını netleştirdi.

Komite toplantısı bugün

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgügün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan özel komitenin bugün toplanması bekleniyor.

Özel Komitede UBP’den Genel Sekreter Hamza Ersan Saner’in yanı sıra hukukçu milletvekilleri Yasemin Öztürk ile Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor. Komitede CTP’yi Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner temsil ederken HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu görev yapıyor.

Başbakan ve tüm bakanlar katıldı

UBP Meclis Grubu toplantısına Özgürgün’ün yanı sıra, Özgürgün’den yana tavır alan 6 milletvekili de katılmadı. Toplantıya katılan ve oybirliği ile karar üreten 14 milletvekilinin içinde bakanların tümü yer aldı. UBP’ye yakın kaynaklar bu adımın ardından Özgürgün’ün bir süredir örgütler bazında yürüttüğü çalışmalara hız vererek erken kurultay için çaba harcayacağını belirtiyor.