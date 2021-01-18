Hüseyin Hakkı Çebi’ye ait araç kundaklandı

18.01.2021 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Dipkarpaz’da Hüseyin Hakkı ÇEBİ’ye ait ikametgahının avlusu içerisinde park halinde bulunan jeep araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.

Çıkan yangın araç sahibi ve olay yerine giden polislerin müdahalesi ile söndürülmüştür. Yangın sonucu aracın ön tamponu, panjur ve ön kaporta boyası yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.