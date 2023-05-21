Hüseyin Güneralp yazdı: Futbolun çocuklar üzerindeki etkileri

Futbol, çocuklar üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Öncelikle, çocuklar için bir egzersiz ve aktivite kaynağı sağlayarak sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesine yardımcı olur. Ayrıca çocuklar sosyal becerilerini geliştirirler. Takım oyunu oynamak, disiplin ve iş birliği yapmak gibi beceriler futbol sayesinde kazanılabilir.

Futbol, çocukların kendilerine güvenlerini arttırmalarında önemli bir unsurdur. Başarılarını kutladıklarında, çocuklar kendilerini daha iyi hissederler ve öz saygıları artar. Bunun yanı sıra, çocukların zamanlarını eğlenceli ve yararlı bir şekilde geçirmelerine olanak tanır. Ancak, futbolun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri de olabilir. Özellikle, rekabetçi bir ortamda oynanan futbol, bazı çocuklarda yüksek düzeyde stres veya kaygıya neden olabilir. Bunun yanında, sakatlanma riski de vardır. Bu nedenle, çocukların futbol oynarken güvenliği önemli bir faktördür. Genel olarak, çocuklar için olumlu bir aktivite ve deneyim olabilir. Ancak, her çocuğun benzersiz ihtiyaçları ve yetenekleri olduğu için, futbolun her çocuğa uygun olmadığı da unutulmamalıdır.

Çocukların fiziksel sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan bir egzersizdir. Düzenli futbol oynamak, çocukların kas gücünü artırır, kardiyovasküler sağlığı iyileştirir ve koordinasyon yeteneklerini geliştirir. Oyun sırasında metabolizma hızı artar, bu da çocukların enerji harcamalarını artırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Çocukların kemik sağlığına da katkıda bulunur. Kemiklerin güçlü ve dayanıklı kalmasına yardımcı olan yüksek etkili bir egzersizdir. Buda, çocukların kemik yoğunluğunu artırabilir ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.

Futbol oynamak, çocukların başka faydalar elde etmesini de sağlar. Örneğin, düzenli egzersiz yapmak, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi azaltır ve uykuya yardımcı olur. Bunların hepsi, çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilir. Ancak, fizyolojik etkileri arasında potansiyel riskler de vardır. Futbol oynarken, özellikle de sıcak havalarda, çocuklar su kaybı ve ısı stresi yaşayabilirler. Bu nedenle, futbol oynamadan öncesinde ve uygulamalar arasında sık sık su içmek önemlidir. Uzman kişilerin kontrolünde çocuklar futboldan en iyi şekilde yararlanabilirler.

Futbol oynayan çocuklara verilebilecek bazı tavsiyeler şunlar olabilir:

Her zaman eğlenin: Futbol, öncelikle eğlenceli bir oyun olmalıdır. Çocuklar, her zaman oynadıkları oyunun keyfini çıkarmalı ve arkadaşlarıyla eğlenmelidir.

Kurallara saygı gösterin: Futbol, kurallara dayalı bir oyundur ve çocuklar, kurallara saygı göstermeyi öğrenmelidir. Bu hem oyunun adil kalmasını sağlar hem de diğer oyunculara saygı göstermeyi öğretir.

Takım çalışması: Futbol, takım çalışması gerektiren bir spordur. Çocuklar, takım arkadaşları ile iyi iletişim kurmayı ve iş birliği yapmayı öğrenmelidirler.

Taktikleri öğrenin: Futbol, sadece topu koşturma değildir. Taktikleri öğrenmek ve uygulamak, oyuncuların oyunu daha iyi anlamasına ve rakip takımı yenmesine yardımcı olur.

Sevgi dolu oynayın: Futbol, rakipler arasında rekabeti teşvik ederken, sevgi dolu bir ortamda oynanmalıdır. Çocuklar, birbirlerine karşı saygı ve sevgi ile oynamalılar.

Sakatlıklara dikkat edin: Futbol, potansiyel olarak sakatlanmaya sebep olabilecek bir oyundur. Çocuklar, ekipmanlarını giymeyi ve oyuncu güvenliği için kurallara uymayı öğrenmelidirler.

Başarıya odaklanın: Futbol, başarıyı kazanarak özgüveni artıran bir spordur. Çocuklar, her zaman en iyisini yapmaya çalışmalı ve başarılarını kutlamalıdırlar.

Antrenmanları aksatmayın: Futbol, düzenli antrenmanlara dayalı bir oyun olduğu, antrenmanları kaçırmamak önemlidir. Çocuklar, antrenmanlara düzenli olarak katılmalı ve antrenmanlarına odaklanmalıdırlar.

Uzm. Hüseyin GÜNERALP