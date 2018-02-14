Hüseyin Ekmekçi yazdı…

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi bugünkü köşe yazısında Mustafa Arabacıoğlu’nun “Doktorlar, yetki ve sorumluluk alanları dışında sorumlu tutulamaz…” sözlerini yorumladı.

İŞTE O YAZI:

Arabacıoğlu röportajı ve Serdaroğlu

Mustafa Arabacıoğlu…

Sağlık ve eğitim eski bakanı…

Doktor…

Üstelik de dürüstlüğü ile ismini siyasi tarihimize yazdıran bir değer…

Bir röportajını okudum dün…

Diyor ki:

“Doktorlar, yetki ve sorumluluk alanları dışında sorumlu tutulamaz…”

Yani…

Kalp ameliyatı…

Hasta narkoz nedeniyle ayılamıyor…

Anestezist mi, kardiyolog mu?

O zaman tersten bakalım…

Anestezist hangi hallerde sorumludur bir ameliyattan?

Doktor, “uyut” der uyutur…

Doktor, “ayılt” der ayıltır…

Gerisi cerrahın işidir…

Başka ne diyor Arabacıoğlu bu röportajında?

“ Tabii ben ondan sonra ne anestezisti gördüm, ne başka birini. Dediğim gibi, anestezistle benim bir tek bağlantım ameliyathaneye girdiğim zaman ameliyat öncesi beni gördü, bir de ameliyathaneden çıktığım zaman yüzüme tokat vurduğunu ve uyandığımı hatırlarım. Hastanede beni ameliyata hazırlayan, tedavime karar veren Cerrah Dr… Endikasyonu koyan genel cerrahtır. Anestezi uzmanı sadece beni uyuttu.”

Çok geçmiş olsun sayın Arabacıoğlu…

Bir sağlık sorunu yaşadı ve bu süreci anlattı.

Anlatırken de, “Anestizisti hiç görmedim” ifadesini kullandı…

Bir şey daha söyledi:

“ Her doktorun her kadrolu personelin görev ve yetkileri teşkilat şemalarında yazar. Bunun dışında o kişiden senin görev beklemen doğru değildir. Onu belirteyim. Anestezistin görev ve yetkileri de görev şemasında bellidir.”

Sayın Arabacıoğlu’nu dinlerken aklıma ister istemez “fetüs davası ve Rasiha Serdaroğlu” geldi.

Serdaroğlu anestezist…

Özel bir hastanede ameliyata karar veriliyor…

“Gel” diyorlar gidiyor…

“Acil” denen ameliyatlara giriyor…

“Uyutuyor…”

Ameliyat bitince de “uyandırıyor…”

Ameliyatlara hastane yönetimi ve kadın doğum uzmanları karar veriyor…

Kürtaj…

Acil bir şekilde bebek alımı…

Ya da sezaryen doğum…

Ama Rasiha Serdaroğlu bugün mahkum.

Bir çok doktor, böylesi bir davada “anestezist suçlu” noktasından çok uzakta…

Hastane sahipleri bir tamam özgür…

Ama “acil gelmen gerek” dendiğinde giden ve ameliyat nedenini başka bir doktorun belirlediği olaydan içeride…

Rasiha Serdaroğlu…

Serdaroğlu “cezasında indirim” talep etmiyor…

“Adil yargılanma” talep ediyor…

Yüksek mahkemenin bir an önce “itirazlarını” değerlendirmesini istiyor…

Hukuki temelde…

Ve elbette bilimsel yaklaşımı da reddetmeden…