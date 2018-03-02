HÜR-İŞ’ten zamlara tepki

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, araç ruhsat harçları, sürüş ehliyetleri, pasaport ücretleri, evlenme ücretleri ve yurttaşlık kabul ücretlerine yapılan zamları eleştirdi.



Çaluda, konuyla ilgili açıklamasında, “Daha geçtiğimiz ay çalışanlara verilen basit maaş artışının, tadına varılmadan devletin her türlü harcına zam getirmesi yapılan ücret ve maaş artışlarıyla silinip götürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret değişmeden yapılan zamların asgari ücretlilere darbe vurduğunu savunan Çaluda, zamların, ulaşım ücretlerini de etkileyecek olmasından dolayı dar gelirli çalışanlara büyük çapta olumsuzluklar yaratacağını ifade etti.