Hür-İş’ten eleştiri

Hür-İş’ten “Belediyeler (Değişiklik) Yasası”na “Sorunları Çözmüyor, Öteliyor” eleştirisi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri ve Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi Üyesi Ali Yeltekin, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oybirliğiyle geçirilen Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın borçlu belediyelerin sorunlarını çözmediğini, sadece ötelediğini savunarak, “Yapılan günü kurtarmaktır” iddiasında bulundu.



Yeltekin, hükümeti ve ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ortak akılla hareket etmeye, borçlu belediyelere özel af uygulamaya çağırdı.

Yeltekin, belediyelerin Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı borçlarının da Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyleyerek, “Maliye Bakanlığı elini taşın altına koymazsa bu sorun aşılmaz, ötelenir ve ileride daha büyük sorunlar yumağı şeklinde karşımıza çıkar” dedi.

Yazılı açıklama yapan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, borçlu belediyelerin mali sorunlarının ve belediyelerin gelir-gider denge hesaplarının yasal düzenlemelerinin iyi düşünülmesi ve sistemin doğru kurulması gerektiğini ifade ederek, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairelerinden sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve belediyelerden sorumlu İçişleri Bakanlığı’nın bu yönde atım atmasını talep etti.

Belediyelerin, gelmiş geçmiş belediye başkanlarının ve hükümetlerin popülist yaklaşımları, sadece seçimleri düşünerek attığı adımlar nedeniyle bu duruma geldiğini belirten Hür-İş Genel Sekreteri ve Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi Üyesi Ali Yeltekin, şöyle devam etti:

“Mali sorunu bulunan ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yaklaşık 101 milyon TL borcu olan belediyelerin açıklarını kapatmaya çalışan Sosyal Sigortalar mali ödeme yükümlülüklerini karşılayabilmek için bankacılık sisteminden borçlanılmış, 2017 yılı hariç son 4 yılda yaklaşık yıllık 17 milyon TL faiz ödemeye mahkum edilmiştir.

Geçmişte sosyal sigortalar dairesi mali yükümlülüklerini yerine getirmek için KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile İhtiyat Sandığı Dairesinden 100 milyon TL borç almış ödeyememiş ve bugün itibarı ile bu borç 200 milyon TL civarında olmakla beraber konu da yargıdadır. Ayni bakanlığa bağlı iki daire birbirini alacak-verecek meselesinden yargıya vermiştir.

Borçlu belediye çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımları da gününde yatırılmadığı için yatırımlar nemalanmayarak çalışanların birikimleri de değerini kaybedecektir. Çocukları ve ailelerine hiçbir gelecek sağlayamayacaklardır.

Bu nedenle yasa, borçların ötelenmesi dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.”