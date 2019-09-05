Kıbrıs

HÜR-İŞ Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi

5 Eylül 2019
hür-iş

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi. Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ahmet Çaluda, özel nedenlerden dolayı görevinden istifa etti.

Hür-İş Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Hür-İş Federasyonu’nun Başkan Vekilliği görevini yürüten Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu, sendika tüzüğünün 47. maddesine göre oy birliğiyle genel başkanlık görevine getirme kararı aldı.

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