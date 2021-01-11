Hükümette görevden alma ve atamalar devam ediyor

Hükümette müsteşarlık ve müdürlük mevkilerinde görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Güneş ONAR, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sonat ALTUĞ, Dışişleri Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Mehmet CABACABA bugün bu görevinden alınmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mevkiine İsmet KORUKOĞLU, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Mevkiine Ufuk TURGANER, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mevkiine Cevdet Eren ÇELEBİ bugünden tarihinden itibaren atanmıştır.

08.11. 2013 tarihinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bakanlık Müdürü olarak atanmış olan Efsun Kaşif SALEL bugün bu görevinden alınarak, Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine bugün atanmıştır.