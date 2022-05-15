Hükümet programı üzerindeki görüşmeler yarın yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerin bitmesinin ardından bir tam gün geçtikten sonra sonra güven oylaması yapılacak.

Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kabinesi geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmış, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş, cuma günü de hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Ünal Üstel tarafından okunmuştu.