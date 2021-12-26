Hücumda sıfır

Tepede Gönyeli ile Doğan Türk Birliği puan mücadelesinde gol sesi çıkmadı. İki takımın da hücum organizyonu çok etkisizdi. Savunma üzerine atılan yüksek toplar ile ve kontra ataklarla gol deneyimlerinde iki takımda başarı gösteremedi. Futbol oyunu kötü zeminde kötü oynanır. Mücadeleden seyirciler tarafından hiç beğeni kazanmadı. İki takımda birbirine oynanan oyunda üstünlük sağlayamış oldu.

Gönyeli maçtan önce favori olan takımdı. Rakibi Doğan takım çok oyuncu eksiği vardı. Gönyeli rakibinin bu avantajını kendi saha ve seyircisi önünde kullanamamış oldu. Doğan galip gelmek için sahada mücadele verdi.

Doğru oyun planıyla oyun oynadı. Hücum organizasyonlarında doğru adrese pas atamadılar. Kenan’nın orta sahada kazandığı topları aceleci davrandı. Verdiği paslarda isabet sağlayamadı. İki takımda savunmada başarılı olurken hücumda etkisizdi. Kenar yönetimlerin oyuna yapmış olduğu müdahaleleri oyuna etki etmemiş oldu. Gönyeli futbol takımı oyuncusu Yusuf sonrada oyuna dahil oldu.

Kazanmış olduğu topları yanlış kullandı. Daha dikkatli olup topu doğru adrese atması beklerdim. Tecrübeli bir oyuncudur. Türbünde maçı izleyen bayan taraftarı isyan noktasına getirdi. Gol bölgesinde çok pas hatalarının yaşanmış olmasının sonucu takımlar birer puanla sahadan ayrılmış oldu.

Maçı yöneten Ali Özer ve yardımcıları başarı gösterirken, dördüncü hakem yönetime yardımcı olmadığını düşüncesindeyim, kenar yönetimler hep Ali Özer hocamla ikili konuşmalarını gözlemlemiş oldum. Devre sonlanırken “önce sağlık” düşüncesinde olduğu söylerken herkes aşı olmayı ihmal etmemeli.