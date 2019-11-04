Huawei’nin Google’a kavuşması için bir kapı daha aralandı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşların kurbanı olan Huawei, 2019’de teknoloji gündeminin en önemli maddesiydi.

Hatta Mate 30 ailesi, Google servislerinden yoksun şekilde piyasaya sürülmüştü. Yaşanan son gelişmelere göre Huawei, yeniden Google servislerine kavuşacak. ABD, Trump’ın ticari yaptırımları ile ABD merkezli şirketlerin Çin merkezli şirketlerle ortaklıklarına kısıtlama getirmişti. Bu durum teknoloji dünyasında Google’un Huawei ile kurduğu ortaklığa zarar vermiş, Google uygulamaları Mate 30 serisinde yer almamıştı. Huawei’nin yeni telefonlarının hiçbirisinde de Google servisleri bulunmayacaktı.

Kolları sıvayan Çinli şirket, kendi işletim sistemi HarmonyOS’yi tanıtmış ve Android tabanlı yeni bir işletim sistemini hayata geçirme sinyalleri vermişti. Her ne olursa olsun Huawei sert bir darbe yemişti. Son haftalarda yaşanan gelişmeler ise ABD’nin yaptırımlar konusunda Çin’e karşı yumuşadığını gösteriyor. ABD Ticaret Bakanlığı sekreteri Wilbur Ross, Bloomberg’e önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ticaret anlaşmasının Birinci Aşama’nın Kasım ayında tamamlanacağını söyleyen Ross; bazı şirketlere, ihtiyaçları olan lisansların kısa süre sonra verileceğini söyledi. Son dönemde konuyla ilgili 260 başvuru aldıklarını söyleyen Ross, bu sayısının beklentilerinin üzerinde olduğunu da belirtti. Ross açık bir şekilde Huawei’nin adını anmadı. Ancak yaşanan son gelişmeler, 260 başvurudan birisinin de Huawei olduğunu ve ABD tarafından kabul edileceğini gösteriyor. Google desteğinden yoksun Huawei, tarihinin en büyük sıkıntısını yaşayabilir: Huawei, Samsung’dan sonra en çok akıllı telefon satan ikinci şirket. Bu da dolaylı yoldan Google’a ve ABD’ye en fazla fayda sağlayan ikinci şirket konumunda olduğunu gösteriyor.

Aslında bu açıdan bakılınca Huawei’nin zarar etmesi Google ve ABD için de zarar olarak görünüyor. Huawei Mate 30 ailesinin son derece gelişmiş teknik özelliklere ve pek çok yeniliğe rağmen Google uygulamalarından yoksun olması, büyük şok yarattı. Bir bakıma herhangi bir işlevi olmayan, her yerinde Çince uygulamalar olan bir akıllı telefon oldu. Mate 30, Huawei’nin kendi yoluna gitmek istediği bir cihazdı, ancak insanlar tercih etmediler. Bu nedenle telefon dünya çapında satışa sunulmadı.

Önümüzdeki yılın başında Huawei’nin P40 ailesini göreceğiz. Telefonlar Google uygulamalarına sahip olmazlarsa, muhtemelen Huawei büyük bir darbe yiyecek. Elbette Google ve ABD’de darbe yiyecek. Huawei’nin yerine geçme konusunda en büyük ve güçlü adaylar da bir diğer Çinli şirketler Xiaomi ya da Oppo. Huawei, Çin ve ABD arasındaki ticaret odaklı siyaset ve diplomasinin kısa süreli kurbanı oldu. Ancak görülen o ki yakın zamanda kendisini yeniden Google desteği ile birlikte göreceğiz. Bu arada, tüm krizlerin öncesinde satışa çıkan Huawei telefonları, Google uygulamalarını sorunsuz şekilde kullanıyor. Güncellemeler konusunda is henüz net bir bilgiye sahip değiliz.