Huawei’nin akıllı telefon satışlarının rekor seviyede düşeceği söyleniyor

Huawei’nin 2020 yılında ciddi miktarda kan kaybedeceği konuşuluyor. İddialara göre ABD yönetiminin ticaret yasağıyla birleşecek Corona virüsü salgını, Huawei’nin 2020 yılındaki satışlarını yüzde 20 oranında düşürecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Birkaç yıl önce yakaladığı çıkışla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olma unvanına sahip olan şirket, gerek performans ürünleri gerekse amiral gemisi telefonlarıyla tüketicileri mest etmeyi başarıyor. Ancak ortaya atılan son iddialar, Huawei için işlerin yolunda gitmediğini gözler önüne seriyor.

Huawei, geçtiğimiz mayıs ayında ABD yönetiminin ticaret yasağına maruz kaldı. Çinli teknoloji devini casusluk yapmakla suçlayan ABD hükümeti, ABD merkezli teknoloji üreticilerinin Huawei ile ticaret yapmasını yasakladı. Bu yasaklama, Huawei’nin akıllı telefonlarında Google’a ait uygulamaları (Gmail, YouTube, Haritalar v.b.) kullanamamasıyla sonuçlandı.

Huawei’nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonların hiçbiri Google uygulamalarını kullanmıyor. Üstelik bu telefon modelleri arasında “Mate 30” olarak isimlendirilen amiral gemisi serisi de bulunuyor. Ayrıca şirket, kısa bir süre sonra duyuracağı yeni amiral gemisi serisi P40’ta da bu uygulamaları kullanamayacak gibi görünüyor. Ortaya atılan iddialar, Huawei’nin 2020 yılında hayli zorlanacağını gösteriyor.

İddialara göre Huawei, 2020 yılında telefon satışlarında düşüş yaşayacak. Geçtiğimiz 10 yıllık süreç içerisinde hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Üstelik telefon satışlarında yaşanacak düşüşün yüzde 20 seviyelerinde olacağı ifade ediliyor ki bu oran, Huawei’nin ciddi anlamda kan kaybedeceğini açıkça gözler önüne seriyor.

Huawei’nin tek problemi, ABD yönetiminin uyguladığı ticaret yasağı değil. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pek çok ülkede görülmeye başlayan Corona virüsü de Huawei’yi ciddi anlamda tehdit ediyor. Çünkü yaşanan salgın, Çin’deki yaşamı doğrudan etkiliyor ve üretim yapılmıyor. Hal böyle olunca da Huawei’nin parça tedarik etmesi pek mümkün olacak gibi görünmüyor.

2019 yılında ABD’nin uyguladığı yaptırımdan etkilenmeyen Huawei, 2020 yılında çok ciddi bir kan kaybedecek gibi görünüyor. Corona virüsünün hayatı olumsuz etkilemesi de Huawei’ye vurulacak ikinci darbe olacak ve şirket, daha da zorlu bir sürecin içerisine girecek.