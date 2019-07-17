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Huawei’den işletim sistemi için yeni adım

17 Temmuz 2019

ABD yönetiminin ambargolarıyla karşı karşıya kalan ve ‘en kötü’ senaryoya hazırlanan Huawei, kendi işletim sistemi için Avrupa’da yeni bir marka daha aldı.

Huawei’nin ABD ile ilişkileri ve Android’e erişimi konusunda belirsizlik hüküm sürerken firma, kendi işletim sistemini geliştirmeyi sürdürüyor. Firmanın bu işletim sistemi için yeni bir isim bulduğu ortaya çıktı.

Chip.com.tr’nin LetsGoDigital’den aktardığına göre Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde ‘Harmony’ ismini kaydettirdi.

Bu ismin, Huawei’nin telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanacağı işletim sistemine ait olabileceği düşünülüyor.

Firmanın başvurusunda hem ‘mobil işletim sistemleri’ hem de ‘bilgisayar işletim sistemleri’ ifadelerinin geçtiği belirtilirken, Harmony’nin her şeyi kapsayan bir işletim sistemi olacağı öne sürülüyor.

Huawei’nin işletim sistemi isimleri şimdiye dek ‘Hongmeng’ ve ‘Ark’ olarak duyurulmuştu.

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