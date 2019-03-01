Huawei, ABD’de WSJ gazetesine ilan verdi: Duyduğunuz her şeye inanmayın

ABD yönetimi tarafından casuslukla suçlanan Çin’in teknoloji devi Huawei, Amerikan medyasına verdiği tam sayfa ilanla “Duyduğunuz her şeye inanmayın” çağrısı yaptı.

ABD’deki imajını düzeltmek isteyen Huawei, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine tam sayfa ilan verdi.

Açık bir mektup gibi kaleme alınan ilanda Huawei yöneticisi Catherine Chen, ABD medyasına “Hükümetiniz tarafından yaratılan yanlış anlaşılmaları gidermek için gelin ve bizi ziyaret edin” çağrısında bulundu.

‘GERÇEKLERE ODAKLANALIM’

Chen, “Birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz noktaya geleceğimiz umuduyla size yazıyorum. Son yıllarda ABD hükümeti bizimle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yarattı. Biz sizin dikkatinizi gerçeklere çekmek istiyoruz” diye yazdı.