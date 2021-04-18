HP: Yargı bağımsızlığına tartışmasız sahip çıkılmalıdır

Halkın Partisi, “Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerimizin korunması ve adaletin sağlanmasında en büyük güvencemiz olan yargı bağımsızlığına tartışmasız sahip çıkılmalıdır” diyerek, Barolar Birliği’nin gerçekleştireceği eyleme destek belirtti.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, toplumda adalet duygusunun oluşmasının ve korunmasının temeli olan yargı bağımsızlığının, aynı zamanda hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olduğuna işaret etti.

“Anayasamız, cumhuriyetimizi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yargı bağımsızlığının olmadığı yerde hukuk devleti, hukuk devletinin olmadığı yerde bireysel haklar, bireysel hakların olmadığı yerde demokrasi, demokrasinin olmadığı yerde toplumsal huzur, refah ve özgürlük olmaz.

Siyasal karşıtların, kutuplaşma ve inatlaşmanın demokrasiyle ve hukukla uyuşmadığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını savunmanın toplumsal barışın tesisi ve adaletin sağlanması için elzem olduğu unutulmamalıdır.

KKTC Barolar Birliği’nin yarın, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya yönelik yapacağı eyleme destek belirtir, toplumsal barışın ve birliğin temel taşı olan hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin korunması için mücadele etmeye inançla devam edeceğimizi ifade ederiz.”