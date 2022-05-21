HP: Toplumdan aldığınız iradeyi temsil etmiyorsunuz, teslim ediyorsunuz dediğimiz tam da bu durumdur

Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nda yer alan maddelere tepki gösterdi, imzayı atan UBP-DP-YDP hükümetine seslenerek “Toplumdan aldığınız iradeyi temsil etmiyorsunuz, teslim ediyorsunuz dediğimiz tam da budur” dedi. Genel Sekreter Tokatlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması adı altında vatandaşlık verilme süreçlerinin ‘kolaylaştırılması’, Din İşleri’nin kurumsallaşması, sendikal hakların kısıtlanması, ‘millet iradesinin’ yönetime yansımasının ‘önünde engel’ olarak görülen ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının kullanımı’, KIBTEK’in ‘yeniden yapılandırma’ adı altında özelleştirilmesi, kamuya ait tüm kuruluşların ‘tek hazine hesabı’ altında toplanması, ortaöğretimde ders kitaplarının ‘düzeltilmesi’… Toplumdan aldığınız iradeyi temsil etmiyorsunuz, teslim ediyorsunuz dediğimiz tam da bu durumdur! Bu devlet, bu memleketin kurumları babanızın malı değildir.”