HP Milletvekillerinin Meclis Başkanlığına başvurması gerekiyor

HP milletvekillerinin istifa etmek için Meclis Başkanlığına başvurmaları halinde Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü 132. maddesine göre hareket edilecek.

Sine-i millet kararı alan Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin istifa etmek için Meclis Başkanlığına başvurmaları halinde Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü 132. maddesine göre hareket edilecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden alınan bilgiye göre, HP milletvekillerinin, istifalarını gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Meclis Başkanlığına bildirmesi gerekiyor. Meclis Başkanlık Divanınca milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin, istifa eden milletvekillerine şahsen sorularak, saptanması neticesinde istifalar Genel Kurul’a sunulacak.

Genel Kurul kişilerin milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, milletvekilliğinden çekilmiş sayılırlar ve milletvekilliğinin sona ermesiyle ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olurlar.

Cumhuriyet Meclisi’nde 3 milletvekili bulunan HP dün “ülkede son yıllarda giderek daha da yoğun şekilde yaşanan demokrasiye aykırı, halk iradesini görmezden gelen uygulamalara karşı sessiz kalmamak, demokrasiye ve devlete sahip çıkmak, halk iradesine ve bağımsızlığa aykırı uygulamalara karşı bir tepki vermek, Kıbrıs Türk halkına yaşatılan demokrasi bunalımlarının normalleştirilmesini kabul etmemek” gerekçesiyle sine-i millet kararı aldığını açıklamıştı.

Meclis İçtüzüğü’nün konuyla ilgili 132’inci maddesine göre, bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığına yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurula sunar. Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olur.