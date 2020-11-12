HP: Kıb-Tek yönetim kurulu partizanca kararlar alıyor

Halkın Partisi (HP), hükümet düştüğü için Kıb-Tek Yönetim Kurulunun sadece acil konularda karar alabileceğini kaydederek, hukukun ve etik değerlerin hiçe sayılarak partizanca kararlar alındığını, alınmak istendiğini savundu.

HP, yasal yollarla konunun üzerine gideceğini duyurdu.

“ÖNERGELER DUDAK UÇUKLATACAK NİTELİKTE”

Partiden yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Kıb-Tek, UBP’nin arka bahçesi haline getirildi. Gelinen noktada Yönetim Kurulu’nun takındığı bu partizanca tutum kabul edilebilir değildir. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son Yönetim Kurulu toplantısı gündemindeki önergeler dudak uçuklatacak niteliktedir. Alınan kararı iptal eden Yönetim Kurulu, isimleri denetleme kurulu raporlarına konu olan personel ve yöneticilerin polise şikayet edilmesinin önüne geçilmek istenmektedir. Yönetim kurulu kararı sirkat suçuna rağmen polise şikayet edilmemesi yönünde değiştirilmek istenmektedir.

Hükümet düşmüş, Yönetim Kurulu’nun yalnızca aciliyeti bulunan konularda karar almaya yetkili olmasına rağmen 5 personelin nakli, 3 personelin ise sürgün edilmesi istenmektedir. Görev yeri değiştirilecek personellerden bir tanesi ise ismi daha önce kurum içerisinde sirkat olayına adı karışmış, bu konuda hakkında dava süreci hala devam etmesine rağmen, suçu işlediği iddia edilen bölge amirliğinde yeniden görevlendirilmek istenmektedir.

Benzer şekilde 3 personelin UBP ile olan bağlantıları sebebiyle; Kadro Hizmet Şeması, Terfi Tüzüğü, Terfi Komitesi ve Toplu İş Sözleşmesi ihlal edilerek terfi ve atamaları istenmektedir. İlgili prosedüre göre önce münhal ilan edilmesi, başvuruların alınması, Terfi Komitesi tarafından münhal gerçekleştirildikten sonra başarılı olanlar hakkında Terfi Komitesi kararı üretilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması gerekirken, bu prosedür çalıştırılmamıştır.

Yine benzer şekilde 3 adet yeni Amirlik ve Şube Sorumluluğu kadrosu açılması ve bu mevkilere de partizanca atamalar gerçekleştirilmek istenmektedir. Kurumun kullanımında olan çeşitli banka yazışmaları ve çeklerindeki tüm imza yetkileri bulunan birinci ve ikinci derece imza yetkili personel listeleri, farklı siyasi görüşlere sahip personellerin listeden çıkarılarak imza yetkili olacak tüm personelin UBP’li olacak şekilde güncellenmesi istenmektedir.

Kaya Turistik Tesisleri Titreyen Göl Otelcilik A.Ş.’ye, ayrıcalık tanınmak istenmektedir. Güneş enerjisi sistemlerinin rutin prosedüründe, güneş enerjisi sistemi kurulumlarının ardından, ilgili sistemler Kıb-Tek Tesisat Kontrol birimi tarafından kontrol edilir, imzalanan kontrol evrakları Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu’na gönderilerek YEK Belgesi yazılır ve imzalanır. Mahsuplaşma ise bu YEK Belgesi üzerindeki tarih itibariyle başlamaktadır. Bu uygulama da Kıb-Tek tesisat kontrolü yapılması ile YEK belgesinin imzalanması prosedürleri arasında geçen süre mahsuplaşmaya dahil edilmemektedir. Geçmişte çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak Tesisat Kontrol ile YEK Belgesi arasında geçen bu süre için herhangi bir vatandaşa rutin uygulama haricinde bir esneklik veya ayrıcalık tanınmamış olmasına rağmen, Kaya Turistik Tesisleri Titreyen Göl Otelcilik A.Ş.’ye farklı bir uygulama yapılarak bu süre içerisinde üretilen enerjinin de mahsuplaşmaya dahil edilmesi yönünde Yönetim Kurulu Kararı üretilmek istenmektedir. Alınacak böylesi bir karar Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

2019 yılında 230,000 ton akaryakıt (fuel oil) temin edilmesi için Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile yapılan uluslararası ihaleyi Mors Ltd. kazanmış ve firma ile 11 Eylül 2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Covid-19 salgını dolayısı ile enerji tüketiminde yaşanan düşüş dolayısı ile yakıt tüketiminde de düşüş yaşanmış, sözleşme süresi içerisinde bir yılda tüketileceği taahhüt edilen yakıt miktarı tüketilememiş, sözleşmenin gereklerini yerine getirebilmek amacıyla Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı ile sözleşme 11 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Yeniden Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile uluslararası ihaleye çıkılması için 17 Eylül 2020 tarih ve SG/187/2020 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış, ilgili yönetim kurulu kararı ve ihale dokümanları Bakanlar Kuruluna iletilmek üzere 8 Ekim 2020 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Hükümetin düşmesinin ardından Bakanlar Kurulu kararı üretilmesinde yaşanabilecek sıkıntı ve gecikmeler göz önünde bulundurularak ilgili kurum personeli tarafından 19 Ekim 2020 tarihinde konu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir. Gerek Bakanlık gerekse Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından bu konuda olumlu veya olumsuz hiçbir dönüş yapılmamış ve ihaleye çıkılmasında geç kalınmıştır. Gelinen noktada ihmal sonucunda mevcut sözleşmenin bitiminde yakıt tedarikinde sorun yaşanacak. 2020 yılında Merkezi İhale Komisyonu’ndan ihale yasağı cezası alan ve aynı zamanda mevcut sözleşmede yakıt tedarikçisi firma olan Mors Ltd. ile mevcut sözleşmenin 3 ay sözleşme uzatılarak giderilmesi talep edilmektedir. Hakkında “ihale yasağı cezası” üretilmiş olan böyle bir firma ile bir dizi ihmal sonucunda sözleşme uzatılmak istenmektedir. Halkın Partisi olarak tüm yasal yolları kullanarak bu konunun üzerine gideceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.”