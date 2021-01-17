HP Genel Başkanlığına yeniden Özersay seçildi

ÖZERSAY, “HP OLARAK ÜLKEMİZDEN, İLKELERİMİZDEN, MÜCADELEMİZDEN, HALKIMIZDAN ASLA VE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ. HP, KOR KÖMÜRDEN YENİDEN DOĞACAKTIR

Halkın Partisi (HP) eski genel başkanı Kudret Özersay, partinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Özersay, Halkın Partisi’nin bugün Lefkoşa’da Elsiyum Park’ta gerçekleşen 2. Olağan Kongresi’nde tek aday olduğu için divan tarafından genel başkan ilan edildi.

Kongre, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan oluşumunun ardından, kongre parti tüzüğündeki değişiklik maddelerinin onaya sunulması, faaliyet ve mali raporların aklanmasıyla devam etti.