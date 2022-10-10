HOŞGELDİN DİYEMEDEN ELVEDA DEMEK

Türkiye’nin KKTC Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atandı.

Herkes meşrebine göre çeşitli yorumlarda bulunuyor.

“Ankara ne yaparsa iyi yapar” takımının haricinde yorumlara hayret ve şüphe hakim.

“Aslında bakan olabilecek durumdaydı, niye büyükelçiliği tercih etti” tarafındayım ben.

Erdoğan ile meşhur tartışmalarının sonrasında Erdoğan’la barıştığı ve “saray destekçisi” olduğu herkesin malumu idi.

Bunun karşılığında daha farklı mevki ve görevler olabilirdi.

Adalet Bakanlığı belki de en uygunu olurdu.

KKTC büyükelçiliğini tercih etti.

Kendisinin ve kendisini atayanların bizim bilmediğimiz bir bildikleri vardır herhalde.

İnşallah bizim adaletle ilgili gizli bir ajandası yoktur.

Varsa, eyvah ki ne eyvah.

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Yeni büyükelçi ile ilgili daha çok yazacağız da eskisine yönelik garip bir veda yazısı olacak bu satırlar.

“Garip” diyorum çünkü Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye “hoşgeldiniz, hayırlı olsun” diyemeden veda vakti geldi çattı.

Bilenler bilir Başçeri daha önce de büyükelçilik müsteşarı olarak görev yapmıştı. Tanışıklığımız o zamandandı. O dönemde kendisi ile birlikte çalışan ve önemli hizmetler veren ortak dostlarımız vardı.

Büyükelçi olacağını işittiğimizde doğrusu sevinmiştik.

“Saygılı, hoş görülü, sevecen” yapısıyla Kıbrıslı Türklerle çok iyi ilişkiler kuracağını düşünmüştük.

Bir önceki büyükelçi, Ahmet Okan’ın bir yazısından dolayı Havadis’e ambargo uyguluyordu.

Dolayısı ile elçiliğin düzenlediği hiçbir etkinliğe davet edilmiyorduk.

Dahası Ankara’dan “görevli” olarak gelen ve FETÖ soruşturması yapıp rapor hazırlayacağını söyleyen ve nerdeyse tümümüzü FETÖ’cü diye fişlemeye kalkışan kimi tiplere “yardım ve yataklık” ediyor ama soranlara da “alakamız yok” diyordu.

Neyse, Başçeri’nin gelişi bu açıdan da bizi mutlu etmişti.

İlk geldiği andan itibaren ortak dostlarımız aracılığı ile de “mutlaka ve en kısa zamanda görüşelim” mesajları gönderdi.

Ama o görüşme, değil en kısa zamanda hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Kendi talihsizliğidir ki kötü bir döneme denk düştü.

Ankara’daki yönetim, önce dönemin Cumhurbaşkanı Akıncı, sonra da Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu ile ters düştü.

Toplumu dizayn etmeye koyuldular, Büyükelçilik dahil istihbarat elemanları üzerinden olmadık işlere kalkıştılar.

Olaylar Akıncı veya muhaliflerle sınırlı da kalmadı.

UBP kurultaylarından, bakan, müdür atamalarına kadar her yere ulaştı.

“Yanlış yapıyorsunuz” dediğimiz için da yıldızımız hiç uyuşmadı.

Bundan dolayı Başçeri’ye “hoş geldiniz” diyemedik, hiç görüşemedik.

Bizden hep uzak durdu.

Giderken bye bye (hoşça kal) demek bizde adettendir.

Açıklanmadığı için nereye gideceğini bilmiyorum ama gideceğin yerde başarılar diliyorum Ali Murat Başçeri.

Giderayak o meşhur yasaklılar listesiyle ilgili bilgi verirsen memnun oluruz, eğer vermezsen de hatır / gönül koymayız.

Her dönem gelir geçer.

Bir gün mutlaka buralarda yeniden buluşur, eski günleri yad ederiz.

Hep öyle oluyor. O zamana kadar da sabrederiz…