8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi Yine Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı!

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün üyesi olan merhum Oğuz Özyalçın’ın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nin 8.’si, 9 Ekim Pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ralli, pazar sabahı saat 09:30’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taçoy, Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü, Milletvekilleri Sayın Ayşegül Baybars, Sayın Jale Refik Rogers, Sayın Ahmet Savaşan, Sayın Hasan Küçük ve Sayın Serhat Akpınar’ın bayrak kaldırmasıyla start aldı.

Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen ralliye, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyelerinin yanı sıra, sosyal yaşamın önde gelen seçkin isimleri, iş ve dernek yaşamının etkili isimleri ve Özyalçın Şirketler Grubu personeli 8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nde bir araya geldiler.

Yeşiltepe Petrol İstasyonu – Alsancak, Vounous – Çatalköy, Tarihi Çeşme – Karaağaç, Cam Teras – Tatlısu olarak belirlenen rota, Korineum Beach & Golf Resort’taki finiş noktasında son buldu.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından; merhum Oğuz Özyalçın’ın değerli eşi Eser Özyalçın, kızları Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından düzenlenen ödül töreninde katılımcılara plaketleri Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi.

Finiş noktasında düzenlenen kokteylde güneşli havanın ve eşsiz manzaranın keyfini yaşayan konuklar bir birinden renkli fotoğraflar ile bu anlamlı günü ölümsüzleştirdiler.