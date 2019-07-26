Hong Kong’daki protestoculardan bu kez havaalanında oturma eylemi

Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong’da zanlıların Pekin’e iadesine yönelik tartışmalı tasarıdan geri adım atılmasına rağmen protestolar dinmiyor. Geçen hafta maskeli, beyaz kıyafetli, demir sopalı bir grubun Yuen Long metro istasyonunda demokrasi yanlılarına saldırıp onlarca kişiyi yaralaması, tepkileri yeniden büyüttü.Pekin yanlısı aşırı muhafazakar milletvekili Junius Ho’nun istasyonun dışında çete üyeleriyle el sıkışırken videosu da ortaya çıkmışken, Başyönetici Carrie Lam’in hükümetinin hesap vermesini isteyenler Hong Kong Uluslararası Havaalanı’nda oturma eylemi düzenledi.

Siyah giyinen demokrasi yanlılarına katılan uçuş görevlileri ve havaalanı çalışanları, Hong Kong Uluslararası Havaalanı’nda 11 saatlik protesto eylemine koyuldu.

Yolcular giriş yaparken varış salonunda yere oturan eylemciler ‘Özgür Hong Kong’ diye bağırdı.

Eylemciler, sloganları gümrük muayene uyarılarına benzettikleri pankartlara yazdı ve uçuş güvenliği talimatlarıyla ilgili sesli mesajlar gibi okudu.

Polisin protestoculara saldırmadan önce açtığı uyarı nitelikli bayraklara benzetilen pankartlarda “Turistlere uyarı: Polise ya da hükümete güvenmeyin” yazısı dikkat çekti.

Bir grup öğrencinin ellerindeki parnkartlarda İngilizce, Japonca ve Korece ‘Hong Kong hükümetine karşı durmaya yardım için uluslararası dostlar’ çağrısı yapıldı.

Hong Kong’da daha onlarca eylem planlanıyor.

Geçen haftaki saldırıya sahne olan Yuen Long’da yarın toplanıp yürüme planına polisten izin çıkmadı, ama yılmayan organizatörler yasağın kalkması için başvuru yaptı.

Hong Kong Uluslararası Havaalanı’ndaki protestocular, Çin anakarasından gelen yolculara, yarın Yuen Long’a gitmeleri ve Hong Kong’a geliş sebepleri olan çok ucuz alışverişi bu semtte yapmaları çağrısında bulundu.

Muhalefet milletvekilleri, aktivistler ve Yuen Long sakinleri, saldırıya uğrayanların acil yardım çağrılarına polisin karşılık vermesinin neden yarım saatten uzun sürdüğü ve saldırı olabileceği uyarılarına rağmen yurttaşları korumak için neden hiç önlem alınmadığına dair bağımsız soruşturma talep ediyor.

44 kurumdan 400’den fazla memur, hükümetin toplumun taleplerini görmezden gelmeye devam etmesi halinde somut toplu eylem uyarısı yaptıkları bir mektup imzaladı.

Saldırıya uğrayan Yuen Long metro istasyonunda çalışan 77 kondüktör de eylem uyarısı yaptı.

Bir üniversitedeki tıp öğrencileri ve bir hastanenin çalışanları da bugün protesto düzenledi.

Daha önce Reuters, Çin Temsilciliği Ofisi’nden bir yetkiliden aldığı ses kaydında Ofis Direktörü Li Jiyi’nin protestocuların geri püskürtülmesini talep ederken “Bela açmak için buraya gelmelerine izin vermeyeceğiz” dediğini haberleştirmişti. Çinli yetkililer ise metro istasyonuna çete saldırısını yönettikleri ya da teşvik ettikleri iddialarını yalanlamıştı.