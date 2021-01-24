Hollanda’da sokağa çıkma yasağına karşı eylemlerde, Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Hollanda’da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla dün akşam 21:00’den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, ülkenin bazı bölgelerinde protestolara neden oldu. Yasağı ihlal eden 3 bin 600 kişi para cezasına çarptırıldı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.