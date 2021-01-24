Hollanda’da sokağa çıkma yasağına karşı eylemlerde, Covid-19 test merkezi ateşe verildi
Hollanda’da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla dün akşam 21:00’den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, ülkenin bazı bölgelerinde protestolara neden oldu. Yasağı ihlal eden 3 bin 600 kişi para cezasına çarptırıldı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Hollanda’nın kuzeyindeki Urk kentinde protesto gösterilerinin kontrolden çıkması ve koronavirüs test merkezinin ateşe verilmesi üzerine “acil durum” ilan edildi.
Hükümet tarafından 20:30 olarak belirlenen ancak Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21:00’e çekilen sokağa çıkma yasağı, Cumartesi akşamından itibaren uygulanmaya başlandı.
İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat’a kadar uygulanacak olan yasak kararı, Hollanda’nın bazı bölgelerinde protesto edildi.