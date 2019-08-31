Hollanda’da düğün konvoyunda polis dövüldü, ‘Kornacı Türkler’ tartışması alevlendi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan düğün konvoyundaki bazı kişiler, polis memurunu dövdü.

Polis, damat da dahil 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada, “Kornacı Türkler polis dövdü” başlığıyla paylaşıldı.

Siyasetçiler, göçmen düğünlerinde korna çalınmasının önlenmesi için katı yaptırım istiyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay, Cuma akşamı Rotterdam’ın Westzeedijk bölgesinde meydana geldi. Korna çalarak ilerleyen bir düğün konvoyu, polis ekibi tarafından durduruldu.

Tehlikeli bir şekilde araç kullanma, sol şeridi gereksiz yere işgal etme ve gürültü kirliliği nedeniyle haklarında şikayet bulunduğunu belirten polisle, düğün alayındakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında konvoydakilerden bir kişi, polis memurunu yumruklayarak yere düşürdü. Hafif beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilen polis memuru, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, damat da dahil olmak üzere, konvoydaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak bir kişinin de arandığı belirtildi.

Düğün konvoyundaki otomobillerden birinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Polis, gözaltına alınanların kimliğini ve uyruğunu açıklamadı ancak sosyal medyada olay, “Kornacı Türkler polis dövdü” başlığıyla paylaşıldı.

Olay, “ToeterTurken” (Kornacı Türkler) etiketiyle sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

‘Artık sınır aşıldı’

Yerel siyasetçiler, yaşanan olaya tepkili. Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Rotterdam Belediye Meclisi üyesi Christine Eskens, polise saldırıyı, “Kabul edilmez ve saygısızca” diye değerlendirdi.

Aşırı sağcı Leefbaar (Yaşanabilir) Rotterdam Partisi meclis üyesi Tanya Hoogwerf ise “dehşete düştüğünü” söyledi.

Hoogwerf, “Korna çalmak gibi medeni olmayan bir davranışın uzun süreden beri sorun olduğunu” belirterek, polis memurunun dövülmesi ile artık sınırın aşıldığını savundu.

Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD ) meclis üyesi Vincent Karremans da, düğün konvoylarında korna çalınmasını önlemek konusunda derhal harekete geçilmesini istedi.

De Telegraaf gazetesine konuşan politik parti temsilcileri, Rotterdam’da toplumu rahatsız eden davranışlara yönelik daha ağır ve caydırıcı yaptırım önerisinde bulundu.

Hollanda’da, zorunlu haller dışında korna çalmak yasak. Gereksiz yere korna çalmanın cezası 95 euro.

Polis göz yumuyordu

Ancak Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler, özellikle düğün ve milli maçlar sonrasında oluşturulan konvoylarda bu yasağı zaman zaman ihlal ediyor.

Bu nedenle, medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde sık sık “toeteren Turken” (kornacı Türkler) deyimine rastlamak mümkün.

Polis, şikayet olmadığı sürece çoğu kez bu tür kitlesel etkinliklere göz yumuyor.

Ancak nüfusunun yarıdan fazlası göçmenlerden oluşan Rotterdam başta olmak üzere, son yıllarda büyük kentlerde gürültü düğün konvoyları tartışmaya neden oluyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, korna çalarak gürültü kirliliğine yol açan konvoylara, Belçika’daki gibi ağır yaptırım uygulanmasını savunuyor.

Geçen yıl Belçika’nın Lokeren kentindeki E17 otoyolununda trafiği engelleyen Türkiye kökenli göçmenlere ait bir düğün konvoyu tartışmalara neden olmuştu.

Mahkeme, konvoydaki 14 kişiye 4 bin euroya kadar para cezası vererek, 5 yıla boyunca ehliyetlerine el konulmasını kararlaştırmıştı.