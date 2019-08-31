Kıbrıs

Basın-Sen Genel Kurulu tamamlandı

31 Ağustos 2019

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 21. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

KTÖS Lokali’nde yer alan genel kurulda, sendikanın yeni yönetim kurulu oybirliği ile şu isimlerden oluştu:
“Çağdaş Öğüç, Evrim Kamalı, Novber Gürtay, Hurşide Baybora, Münür Özdiren, Hasan Çağda, Tünay Mertekçi, Ali Kurtoğlu, Ali Kişmir.”

Denetleme Kurulu’na ise oybirliği ile Serkan Soyalan, Mete Azizoğlu ve Hüseyin Ağlamaz seçildi.
Yeni yönetim kurulu görev dağılımını ilk toplantısında yapacak.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi başladı

31 Ağustos 2019

İnce av mevsimi yarın başlıyor

31 Ağustos 2019

Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor

31 Ağustos 2019

Maraş konusu ve Lute’un gelişi

31 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı