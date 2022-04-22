Hollanda yıl sonuna kadar Rusya’dan enerji ithalatını sonlandırmak istiyor

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus gazı alımını durdurabilmek için hükümet; enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve diğer ülkelerden daha fazla enerji ithalatına odaklanacak.

Açıklamada, bunu yaparak Rus gazından tamamen kurtulabilecekleri ifade edildi.

En geç 11 Ağustos’tan itibaren Rusya’dan kömür ithal edilmeyecek

Rusya’dan gelen kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde azaltmak için ulusal ve Avrupa düzeyinde aktif olarak çalışıldığı ifade edilen açıklamada, hükümetin bu yılın sonuna kadar ülkenin Rus fosil yakıtlarından bağımsız olmasını hedeflediği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi, Hollanda’nın da en geç 11 Ağustos 2022’den itibaren Rusya’dan kömür ithal etmeyeceği bilgisi paylaşıldı.