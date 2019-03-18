Hollanda Utrecht saldırısı zanlısının Türk asıllı olduğu öğrenildi

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, beş kişinin de yaralandığı açıklandı.

Açıklamayı yapan Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen yaralılardan üçünün de durumunun ağır olduğunu belirtti. Van Zanen saldırıda “terör motivasyonu olduğunu tahmin ettiklerini” ifade etti.

Polis olay sonrası kaçan saldırganın 37 yaşında Türkiye doğumlu Gökmen Tanış isimli bir kişi olduğundan şüphelenildiği ve zanlıdan uzak durulması konusunda açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı şüphelinin yakınlarına dayandırarak Tanış’ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Hollanda medyasına konuşan ve saldırı sırasında aynı tramvayda yan vagonda olan bir görgü tanığı da şüphelinin bir kadını hedef aldığını, daha sonrasında da sürünerek tramvaydan çıkmaya çalışan kadına yardım edenlere ateş ettiğini belirtti. Görgü şahidi saldırganın yüzünü göremediğini belirtti.

Emniyet yetkilileri sosyal medya hesabından saldırı öncesi kırmızı renkli Renault Clio marka bir aracın çalındığını ve bu aracın daha sonra Tichelaarslaan’da bulunduğunu açıkladı ve olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

Polis olayın meydana geldiği yeri güvenlik kordonu altına aldı. Hükümet, Utrecht kentinde terör alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bölgeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Terörle Mücadele Birimi Başkanı Pieter Jaap Aalbersberg saldırının ‘terör saldırısı görünümü’ verdiğini söyledi.

Hollanda başbakanı saldırıyı kınadı: Terör girişimi toplumumuza yapılmış bir saldırıdır

Hollanda terörle mücadele birimi silahlı saldırı olayı sonrası kriz masası oluşturdu. Saldırıyla ilgili bilgilendirilen Hollanda Başbakanı Rutte olayı ‘oldukça endişe verici’ şeklinde niteledi ve çabaların zanlı ya da zanlıları yakalamaya odaklandığını açıkladı.

Lutte “terör girişimi medeniyetimize, hoşgörülü ve açık toplumumuza yapılmış bir saldırıdır,” diyerek sözlerine “buna tek bir cevap var, o da hukukun üstünlüğü ve demokrasimizin fanatizm ve şiddetten daha güçlü olduğudur. Müsamahasızlığa asla boyun eymeyeceğiz,” ifadelerini ekledi.

Hollanda Kralı üzüntü mesajı yayınladı

Hollanda Kralı Willem-Alexander yaptığı yazılı açıklamada Utrecht’teki saldırıda hayatını kaybeden üç kişi ve yaralananlar için çok üzgün olduğunu ve düşüncelerinin kurbanlar ve yakınlarla olduğunu belirtti. Bu tür şiddet saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kral Willem-Alexander özgürlük ve toleransın kazanacağını belirtti.

Saldırı sonrası ağır silahlı güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Hollanda polisi tüm okul yönetimlerinden bina kapılarını kapatmaları talimatını verdi.

Olay nasıl meydana geldi

Saldırı, Hollanda’nın orta bölgesinde yer alan Utrecht şehrinde bir tramvay 24 Ekim Meydanı yakınlarındayken sabah yerel saatle 10:45 sıralarında meydana geldi.