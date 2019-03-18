Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ile görüştü

18 Mart 2019

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.  

Cumhurbaşkanı Akıncı kabulde Bouzou’ya, Peace and Sport’un Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina futbol takımlarının Pile’deki ara bölgede planlanan dostluk maçının en başta planlandığı şekilde, ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

Görüşmede Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konudaki anlayışla karşıladığı hassasiyetini bildiklerini ve BM yetkilileri ile görüşerek maçın ara bölgede oynanması için yeni bir girişim yapacağını belirtti.

Etiketler


İlgili Makaleler

Karmi ve Edremit bölgesinde elektrik kesintisi olacak

18 Mart 2019
Kıb-Tek

KIB-TEK Yönetim Kurulu’na Şevki Barutçu atandı

18 Mart 2019
elektrik

Elektrikte bazı dilimlerde yüzde 50 zam yapıldı

18 Mart 2019
SEVGÜL ULUDAĞ

Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

18 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı