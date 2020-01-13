Hollanda: İran’ı terk eden tekvandocu henüz sığınma başvurusu yapmadı

İran’ın bugüne kadar olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimya Alizade’nin ülkesini terk ettikten sonra yaklaşık bir aydır Hollanda’nın Eindhoven kentinde yaşadığı ve burada antrenmanlarına devam ettiği ortaya çıktı. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), Alizade’nin şu ana kadar sığınma başvurusunda bulunmadığını açıkladı.

Hollanda Televizyonu’na (NOS) göre, Kimya Alizade’nin sığınma başvurusu yapıp yapmayacağı ya da gelecekte Hollanda’da kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Alizade’nin Hollanda’daki süreci sessizce beklemek istediği ancak ülkede bulunduğuna ilişkin bir fotoğrafın basına sızması üzerine, hafta sonu İran’ı terk ettiğini açıklamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

21 yaşındaki İranlı sporcu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’da yıllardır ezilen milyonlarca kadından biri olduğunu” belirterek, bugüne kadar yetkililerin söylemesini istediği şeyleri söyleyip, giymesini istedikleri şeyleri giydiğini söylemişti.

Kimya Alizade, “İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum” diyerek ülkesini terk ettiğini açıklamıştı.