Hollanda, Afganistan’daki operasyonda ölenlere tazminat kararını temyiz etmeyecek

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Haziran 2007’de Uruzgan eyaletine bağlı Çora bölgesindeki operasyonda ölen sivillerin yakınlarına tazminata verilmesine hükmeden karara itiraz edilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’in de değerlendirmelerine yer verildi.

Temyiz etmeme kararının “karmaşık ve dikkatli” bir değerlendirme sürecinin sonucunda alındığını aktaran Ollongren, “Çora operasyonu birçok askerde derin yaralar bıraktı.” ifadelerine yer verdi.

Ollongren, kararın kesinleşmesiyle birlikte sürecin tamamlanmasını istediklerini belirterek, “Çora operasyonu, Taliban güçlerini bölgeden uzaklaştırmak ve sivilleri korumak amacıyla düzenlendi. Operasyonda bir askerimiz hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Hollanda hükümetini sorumlu buldu

Hollanda’da yerel mahkeme, 23 Kasım 2022’deki kararında, Hollandalı askerlerce Çora bölgesinde F-16’larla bombalanan ve sivillerin ölümüne yol açan bir Afgan konutunun yanlışlıkla askeri hedef olarak belirlendiğini tespit ederek, bundan Hollanda hükümetini sorumlu tutmuştu.

Hollanda hükümeti söz konusu binanın operasyondan kısa süre öncesine kadar Taliban tarafından askeri amaçlar için kullanıldığını ve sivillere rağmen yapılan bombalı saldırının uluslararası insancıl hukuka uygun olduğunu savunmasına rağmen; Mahkeme, hükümetten operasyonda ölen sivillerin yakınlarına tazminat ödemesini istemişti.

Mahkeme, ölen sivillerin dört yakını tarafından açılan davadaki kararında, 17 Haziran 2007’de Hollandalı askerlerin uluslararası insancıl hukuka aykırı hareket ettiğini kaydetmişti.

Üç gün süren operasyonlarda yaklaşık 250 Afgan’ın hayatını kaybettiği ve söz konusu bombalamada 50 ila 80 sivilin yaşamını yitirdiği düşünülüyor.