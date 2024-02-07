Holguin bugün Atina’da, yarın Ankara’da görüşmelerde bulunacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Holguin bugün Atina’da, yarın Ankara’da görüşmelerde bulunacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bugün Atina’da, yarın da Ankara’da temaslarda bulunacak.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bugün Atina’da, yarın da Ankara’da temaslarda bulunacak.

BM Genel Sekreterliği Basın Sözcüsü Stephane Dujarric dünkü basın toplantısında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi  Maria Angela Holguin’in temaslarına da değindi


Stephane Dujarric, Kıbrıs’a ilk ziyaretini hafta sonu tamamlayan Holguin’in Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptığını belirtti.

Dujarric, Holguin’in ayrıca eski toplum liderleri ve sivil toplum örgütleriyle uluslararası toplum temsilcileriyle görüştüğünü söyledi

Holguin’in bugün Atına’da, yarın da Ankara’da görüşmelerde bulunacağını kaydeden Dujarric, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín’in yakın zamanda Londra’yı da ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

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Tags:BMkıbrısMaría Ángela Holguín Cuéllar
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