Hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD’de de görüldü

P.1 olarak bilinen virüs türü, kısa süre önce Brezilya’ya seyahat eden Minnesotalı bir ABD vatandaşında görüldü.

Minnesota Sağlık Departmanı, mutasyonun, eyalet çapındaki genel taramada tesadüfen tespit edildiğini açıkladı.

Amerikan medyasında, Brezilya varyantının Güney Afrika varyantına benzediği ve mevcut aşıların daha az etkili olabileceği konusunda bazı endişeler paylaşıldı.

Moderna yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlayacak

ABD merkezli ilaç firması Moderna dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika’da ortaya çıkan COVID-19 türüne (B.1.351) karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladığını duyurmuştu.

Moderna Başkanı Stephen Hoge, “Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz” demişti.