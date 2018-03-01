KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi’nin ev sahipliğinde “Hızır Ayı” konulu konferans gerçekleştirildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Gelişim Akademisi’nde dün gece gerçekleştirilen konferansa, Türkiye’den gelen Pir Ercan Kazım Özer konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Hızır Ayı’nın Alevilikteki önemi anlatıldı.

Konferansta KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Metin Kaya’nın salondaki “canlara” yaptığı kısa konuşmanın ardından Gazimağusa Alevi Kültür Merkezi Şube Başkanı Zeynel Arslan’ın konuşması yer aldı; ardından da konferansa geçildi.

Konferans soru cevap kısmıyla tamamlandı.