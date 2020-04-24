KıbrısManşet

Hızal: Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılımla ilgili görüşü kamuoyuyla paylaşılmalı

24 Nisan 2020

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılımla ilgili görüşünün kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Son günlerde ülkede yeni COVİD-19 vakası çıkmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Hızal, “rehavete kapılmamalıyız” uyarısında bulundu.

Ülkedeki herkesin normalleşme sürecinin başlamasını istediğini ancak bu konuda çok dikkatli davranılması gerektiğini, dikkatli olunmazsa bunun topluma pahalıya mal olabileceğini kaydeden Hızal, “Açılım kararları mutlaka bilimsel temele dayandırılmalı” dedi.

Hızal, normalleşme için temel bulaşıcılık ve üreme katsayısının (RO değerinin) 1’in altına düşmesi gerektiğini, şu an bu kat sayının 2 olduğunu söyledi.

Halil Hızal, yazılı açıklamasında, iş yerlerinin uzun süredir kapalı olmasının yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ancak her zaman için “önce sağlık” dediklerini anımsattı.

Hızal, ekonomik anlamda sıkıntıda olsa da hükümetin de bu düşünce ile hareket edeceğine inanç belirtti.

“Devlet bu işi anlamakta çok geç kaldı. Avrupa karantinaya başladığında o dönemlerde biz oralardan turist getirmeye devam ettik” görüşünü dile getiren Hızal, gecikmeli kararları olumlu bulduğunu ancak TDP’nin ilk günden itibaren sağlık alanında olağanüstü durum ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini savunduğunu anımsattı.

Test konusuna da değinen Hızal, sağlık, market, belediye ve basın çalışanlarına PCR testi yapılması gerektiğini, sağlıklı ve doyurucu verilere ulaşmak için PCR testi sayısının günlük en az 2 katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Halil Hızal, Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılım konusundaki görüşünün kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini de kaydetti.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Trump: Tedbirlerin süresini uzatabiliriz

Trump: Tedbirlerin süresini uzatabiliriz

24 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs Brezilya’da hız kesmiyor

Koronavirüs Brezilya’da hız kesmiyor

24 Nisan 2020
Photo of Tatar: Rehavete kapılmazsak, selametle atlatmış olacağız

Tatar: Rehavete kapılmazsak, selametle atlatmış olacağız

24 Nisan 2020
Photo of Vudalı: Sağlık sistemi hazır olursa önlemleri gevşetebiliriz

Vudalı: Sağlık sistemi hazır olursa önlemleri gevşetebiliriz

24 Nisan 2020
Photo of Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

24 Nisan 2020
Photo of Türkiye dün gece balkonlardaydı

Türkiye dün gece balkonlardaydı

24 Nisan 2020
Photo of Başbakanlıkta 23 Nisan kutlaması

Başbakanlıkta 23 Nisan kutlaması

24 Nisan 2020
Photo of Güden: Maalesef insanlık ve sağlık bir kez daha siyasete alet edildi

Güden: Maalesef insanlık ve sağlık bir kez daha siyasete alet edildi

23 Nisan 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 23 Nisan’da #EvdeBayramVar

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 23 Nisan’da #EvdeBayramVar

23 Nisan 2020
Photo of Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

23 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı