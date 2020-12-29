Hırvatistan’da 6,4 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan’da Başkent Zagreb’te 6,4 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi.

Hırvatistan’da Başkent Zagreb’te 6,4 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi. Merkez üssü, Zagreb’in 50 kilometre güneyindeki Petrinja olan Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtiliyor. Ancak henüz can kayıpları konusunda bir bilgi yok.

Depremin Bosna Hersek, Çekya, Hırvatistan, Almanya, Macaristan, İtalya, Karadağ, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan ve Avusturya’dan da hissedildiği gelen haberler arasında.

Zagreb’de dün de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti.