Hindistan’ın Ay’a gönderdiği uzay aracıyla inişe 2,1 kilometre kala irtibat kaybedildi

Hindistan’ın Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planladığı uzay aracı Chandrayaan-2 ile irtibat, inişine saniyeyeler ve yüzeye 2,1 kilometre mesafe kala kayboldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kumanda merkezinde gözyaşlarına boğulan Hindistan Uzay Kurumu ISRO’nun Başkanı Kialasavadivoo Sivan’ı teselli etti ve ülkesinin uzay programıyla gurur duyduğunu söyledi.

Başbakan ve Sivan’ın sarılma görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu.

Chandrayaan-2, Ay’a inebilseydi, Hindistan, ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği’nin ardından Ay’ın yüzeyine “yumuşak iniş” yapmayı başaran 4. ülke olacaktı.

Modi, inişin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Bugünden aldığımız dersler bizi gelecekte daha güçlü ve daha iyi yapacak. Çok yakında yeni bir şafak sökecek ve daha parlak bir yarın olacak” dedi.

384 bin kilometrelik yolculuk

Chandrayaan-2, Sriharikota Adası’ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden 22 Temmuz’da fırlatıldı.

20 Ağustos’ta Ay’ın yörüngesine giren uzay aracının, bugün toplam 384 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak iniş yapması planlanıyordu.

Chandrayaan-2 (Ay Aracı-2), Ay’ın, hakkında çok az şey bilinen “karanlık yüzüne” inecek, burada su ve mineral arayacaktı. Uzay aracı ayrıca Ay sarsıntılarını ölçecekti.

Hindistan Ay’a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008’de gerçekleştirmişti. Uzay aracı Ay’a inmeden radarlarıyla su aramıştı.

‘Avengers: Endgame’in bütçesinin yarısından az’

2014’te Mars’ın yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindistan 2017’de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinin uzay programını öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

145 milyon dolara mal olan son uzay yolculuğuna karşı çıkanlar ise hükümetin önce yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanması gerektiğini söylüyor.

Ancak bazı uzmanlar uzay yolculuğunun çok ucuza mal olduğunu belirterek Avengers: Endgame filminin bütçesinin 356 milyon dolar olduğunu hatırlattı.