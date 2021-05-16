Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni vaka tespit edildi. Hindistan’da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77’ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284’ye yükseldi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yaparken, ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 salgınında 2. dalganın etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiği kaydedildi.

Salgın büyük şehirlerden kırsal kesime doğru kayıyor

Hindistan’da vaka sayıları son 3 gündür 400 bin bandında seyrediyor. Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve COVID-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.