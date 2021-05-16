Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

T\u00fcrkiye'de Ayd\u0131n Ku\u015fadas\u0131'nda 35 ya\u015f\u0131ndaki Muharrem G\u00fcnay, T\u00fcrkiye S\u00fcper Lig tak\u0131mlar\u0131ndan Be\u015fikta\u015f'\u0131n \u015fampiyon oldu\u011fu S\u00fcper Lig'de Galatasaray'\u0131n Yeni Malatyaspor ile oynad\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n stresine dayanamay\u0131p kalp krizi ge\u00e7irdi. Fanatik Galatasaray taraftar\u0131 olan G\u00fcnay, doktorlar\u0131n m\u00fcdahalesine ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\nAyd\u0131n'\u0131n Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esi Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem G\u00fcnay, d\u00fcn S\u00fcper Lig'de taraftar\u0131 oldu\u011fu Galatasaray'\u0131n Yeni Malatyaspor ile ma\u00e7\u0131n\u0131 izlemek i\u00e7in arkada\u015flar\u0131yla evinde bir araya geldi.\r\n\r\nFanatik Galatasaray taraftar\u0131 olan G\u00fcnay, ma\u00e7\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131n\u0131 izlerken birden fenala\u015ft\u0131. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye 112 Sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. B\u00f6lgeye gelen ekipler G\u00fcnay'\u0131n kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fini belirledi.\r\n\r\nG\u00fcnay, ambulansla S\u00f6ke Fehime Faik Kocag\u00f6z Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen Muharrem G\u00fcnay hayat\u0131n\u0131 kaybetti. G\u00fcnay'\u0131n \u00f6l\u00fcm haberini alan yak\u0131nlar\u0131 ve sevenleri derin \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131.