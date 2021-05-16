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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

16 Mayıs 2021
Muharrem Günay





Türkiye’de Aydın Kuşadası’nda 35 yaşındaki Muharrem Günay, Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın şampiyon olduğu Süper Lig’de Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.





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16 Mayıs 2021


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