Hindistan’da Maocu isyancılarla çatışmada 22 asker öldü

Ülke basınındaki habere göre, Çatisgarh Emniyet Müdürü Ashok Juneja, yaptığı açıklamada, dün Bijapur kentinde güvenlik güçlerinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu isyancılarla çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmanın ardından 17 askerin daha cansız bedenini bulduklarını, böylece yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22’ye çıktığını belirten Juneja, 32 askerin de yaralandığını kaydetti.

Juneja, çatışmada 15 isyancının da öldüğünü söyledi.

Başbakan Narendra Modi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Çatisgarh’ta Maocularla savaşırken şehit düşenlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını ifade ederek yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Çatışma 4 saat sürdü

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada 4 saat süren çatışmada 5 askerin öldüğünü, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurmuştu.

Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967’den bu yana Hindistan’ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999’dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.