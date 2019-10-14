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Hindistan’da diri diri gömülen kız çocuğu mezardan sağ çıktı

14 Ekim 2019

Hindistan’da ölen kızını gömmek için mezar kazan baba, toprak kabın içinde yerin yaklaşık 90 santimetre derinliğine gömülmüş yeni doğan bir bebek buldu.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir mezarlıkta, ölen kızını gömmek için toprağı kazan baba, diri diri gömülmüş bir kız bebeği mezardan sağ çıkardı.

Hindustan Times’ın haberine göre, emniyet yetkilisi Abhinandan Singh, basına yaptığı açıklamada, erken doğum sonrası hayatını kaybeden kızını gömmek için toprağı kazan bir adamın tesadüfen, toprak kabın içinde yerin yaklaşık 90 santimetre derinliğine gömülmüş yeni doğan bir kız bulduğunu belirtti.

Singh, çukuru kazdığı esnada küreği toprak kaba vuran adamın, çıkardığı kabın içinde canlı bulduğu bebeği kurtardığını ve pamukla süt verdiğini ifade etti.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin “hayatının kurtarıldığını” söyleyen Singh, bebeği diri diri kimin gömdüğünü ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bebeğin ebeveynlerini bulmaya çalıştıklarını aktaran Singh, bu olayın, onların rızasıyla gerçekleşmiş olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Bebeğin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği bilgisi paylaşıldı.

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