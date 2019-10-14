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AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’den iki gündem konuşulacak

14 Ekim 2019
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Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye ilişkin iki konu gündeme gelecek. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye’nin Suriye’deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz’deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler” dedi.

Lüksemburg’da yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, 17-18 Ekim’de düzenlenecek AB Lider Zirvesi’nde de bu iki konunun gündeme geleceğini söyledi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de katılacağını belirten Mogherini, “Bu çerçevede siyasi sürecin artan askeri gerginlikten nasıl korunacağını görüşeceğiz” diye konuştu. Mogherini, “Üye ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye’nin, Suriye’deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz’deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler” ifadelerini kullandı.

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