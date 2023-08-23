Hindistan Uzay Araştırma Örgütü’nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai’nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg’lık geziciyi taşıyor.

Ay’a yolculuk Hindistan’da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı.

ISRO, inişin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu ve öğrenciler de dahil olmak üzere milyonlarca insanın bu yayını izlemesi bekleniyor.

ISRO Yönetim Kurulu Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, Chandrayaan-3’ün başarılı bir yumuşak iniş yapacağından emin olduğunu söyledi.

Chandrayaan-2 kazasından elde edilen verileri dikkatle incelediklerini ve aksaklıkları gidermek için simülasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde Vikram iniş aracının kamerası, güvenli bir iniş noktası bulabilmek için Ay yüzeyinin kapsamlı bir haritasını çıkardı.

Salı günü yaptığı güncellemede ISRO, sistemlerin düzenli kontrollerden geçtiğini ve sorunsuz gidişatın devam ettiğini söyledi.

Somanath, Chandrayaan-3’ün Hindistan’ın daha önceki Ay misyonlarının başarısı üzerine inşa edildiğini ve bazı “çok önemli” bilimsel keşiflerin yapılmasına yardımcı olmacağını söyledi.

Ülkenin 2008 yılındaki ilk Ay misyonu olan Chandrayaan-1, çok kuru olan Ay yüzeyinde su moleküllerinin varlığını keşfetmiş ve Ay’ın gündüzleri bir atmosfere sahip olduğunu tespit etmişti.

Yumuşak inişte başarısız olmasına rağmen Chandrayaan-2 tamamen faaliyet dışı kalmadı. Araç bugün bile Ay’ın etrafında dönmeye devam ediyor ve Vikram iniş aracının Dünya’ya analiz için görüntü ve veri göndermesine yardımcı olacak.

İniş aracı ve keşif aracı, “Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferini ve yüzeyin altında olup bitenleri incelemek için tektonik aktiviteyi” keşfetmeye yardımcı olacak beş bilimsel araç taşıyor.

Çarşamba günü bilim insanları, iniş aracının hızını yavaş yavaş azaltarak, uzay bilimcilerin “düz olmayan, kraterler ve kayalarla dolu” olarak tanımladığı bir alanda yumuşak iniş yapabilmesi için karmaşık bir dizi manevra kullanacak.