Somanath, Chandrayaan-3’ün Hindistan’ın daha önceki Ay misyonlarının başarısı üzerine inşa edildiğini ve bazı “çok önemli” bilimsel keşiflerin yapılmasına yardımcı olmacağını söyledi.

Ülkenin 2008 yılındaki ilk Ay misyonu olan Chandrayaan-1, çok kuru olan Ay yüzeyinde su moleküllerinin varlığını keşfetmiş ve Ay’ın gündüzleri bir atmosfere sahip olduğunu tespit etmişti.

Yumuşak inişte başarısız olmasına rağmen Chandrayaan-2 tamamen faaliyet dışı kalmadı. Araç bugün bile Ay’ın etrafında dönmeye devam ediyor ve Vikram iniş aracının Dünya’ya analiz için görüntü ve veri göndermesine yardımcı olacak.

İniş aracı ve keşif aracı, “Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferini ve yüzeyin altında olup bitenleri incelemek için tektonik aktiviteyi” keşfetmeye yardımcı olacak beş bilimsel araç taşıyor.

Çarşamba günü bilim insanları, iniş aracının hızını yavaş yavaş azaltarak, uzay bilimcilerin “düz olmayan, kraterler ve kayalarla dolu” olarak tanımladığı bir alanda yumuşak iniş yapabilmesi için karmaşık bir dizi manevra kullanacak.

İndiğinde, altı tekerlekli keşif aracı hareket etmeye başlayacak ve Ay yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşarak gönderilecek önemli verileri ve görüntüleri toplayacak.