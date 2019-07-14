Dünya

Hindistan Ay’ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak

14 Temmuz 2019

Hindistan, Chandrayaan (Ay Gemisi) uzay görevi kapsamında Ay’a göndereceği araçla Ay’ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü’nden (ISRO) yapılan açıklamada, ‘Chandrayaan-2’ adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacağı açıklandı.

Chandrayaan-2 yarın yerel saatle 02.51’de Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden fırlatılacak.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından 6-7 Eylül’de yüzeye inmesi bekleniyor.Chandrayaan-2, Ay’ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Hint yetkililer, Chandrayaan-2’nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.

Chandrayaan-2’nin 2.4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Hindistan mart ayında, Dünya’nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduğunu açıklamış ve Başbakan Narendra Modi, Hindistan’ın ABD, Çin ve Rusya ile uzay güçleri arasına katıldığını söylemişti.

Hindistan, 1960’lardan bu yana aktif bir uzay programı yürütüyor.

Hindistan, Chandrayaan-2’nin öncüsü ‘Chandrayaan-1’ uzay aracını 2008’de Ay’a göndermiş, 2014’te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

 

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